Moedas / REFR
REFR: Research Frontiers Incorporated
1.40 USD 0.02 (1.45%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do REFR para hoje mudou para 1.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.37 e o mais alto foi 1.45.
Veja a dinâmica do par de moedas Research Frontiers Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
REFR Notícias
- Vice-presidente aeroespacial da Research Frontiers, Michael LaPointe, se aposenta
- Research Frontiers aerospace VP Michael LaPointe retires
- Research Frontiers Incorporated (REFR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Research Frontiers reports annual meeting results
- Research Frontiers Incorporated (REFR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
1.37 1.45
Faixa anual
0.93 2.31
- Fechamento anterior
- 1.38
- Open
- 1.38
- Bid
- 1.40
- Ask
- 1.70
- Low
- 1.37
- High
- 1.45
- Volume
- 39
- Mudança diária
- 1.45%
- Mudança mensal
- 3.70%
- Mudança de 6 meses
- 21.74%
- Mudança anual
- -36.65%
