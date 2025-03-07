Valute / REFR
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
REFR: Research Frontiers Incorporated
1.43 USD 0.03 (2.14%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio REFR ha avuto una variazione del 2.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.35 e ad un massimo di 1.43.
Segui le dinamiche di Research Frontiers Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REFR News
- Il vicepresidente aerospaziale di Research Frontiers Michael LaPointe va in pensione
- Research Frontiers aerospace VP Michael LaPointe retires
- Research Frontiers Incorporated (REFR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Research Frontiers reports annual meeting results
- Research Frontiers Incorporated (REFR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
1.35 1.43
Intervallo Annuale
0.93 2.31
- Chiusura Precedente
- 1.40
- Apertura
- 1.40
- Bid
- 1.43
- Ask
- 1.73
- Minimo
- 1.35
- Massimo
- 1.43
- Volume
- 86
- Variazione giornaliera
- 2.14%
- Variazione Mensile
- 5.93%
- Variazione Semestrale
- 24.35%
- Variazione Annuale
- -35.29%
21 settembre, domenica