Divisas / REFR
REFR: Research Frontiers Incorporated
1.38 USD 0.03 (2.22%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de REFR de hoy ha cambiado un 2.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.36, mientras que el máximo ha alcanzado 1.42.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Research Frontiers Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
REFR News
- Vicepresidente aeroespacial de Research Frontiers, Michael LaPointe, se retira
- Research Frontiers aerospace VP Michael LaPointe retires
- Research Frontiers Incorporated (REFR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Research Frontiers reports annual meeting results
- Research Frontiers Incorporated (REFR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
1.36 1.42
Rango anual
0.93 2.31
- Cierres anteriores
- 1.35
- Open
- 1.42
- Bid
- 1.38
- Ask
- 1.68
- Low
- 1.36
- High
- 1.42
- Volumen
- 11
- Cambio diario
- 2.22%
- Cambio mensual
- 2.22%
- Cambio a 6 meses
- 20.00%
- Cambio anual
- -37.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B