REFR: Research Frontiers Incorporated
1.38 USD 0.02 (1.43%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von REFR hat sich für heute um -1.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.35 bis zu einem Hoch von 1.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Research Frontiers Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.35 1.43
Jahresspanne
0.93 2.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.40
- Eröffnung
- 1.40
- Bid
- 1.38
- Ask
- 1.68
- Tief
- 1.35
- Hoch
- 1.43
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- -1.43%
- Monatsänderung
- 2.22%
- 6-Monatsänderung
- 20.00%
- Jahresänderung
- -37.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K