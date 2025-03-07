Devises / REFR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
REFR: Research Frontiers Incorporated
1.43 USD 0.03 (2.14%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de REFR a changé de 2.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.35 et à un maximum de 1.43.
Suivez la dynamique Research Frontiers Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REFR Nouvelles
- Le vice-président aérospatial de Research Frontiers, Michael LaPointe, prend sa retraite
- Research Frontiers aerospace VP Michael LaPointe retires
- Research Frontiers Incorporated (REFR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Research Frontiers reports annual meeting results
- Research Frontiers Incorporated (REFR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
1.35 1.43
Range Annuel
0.93 2.31
- Clôture Précédente
- 1.40
- Ouverture
- 1.40
- Bid
- 1.43
- Ask
- 1.73
- Plus Bas
- 1.35
- Plus Haut
- 1.43
- Volume
- 86
- Changement quotidien
- 2.14%
- Changement Mensuel
- 5.93%
- Changement à 6 Mois
- 24.35%
- Changement Annuel
- -35.29%
20 septembre, samedi