REFR: Research Frontiers Incorporated
1.35 USD 0.10 (8.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REFR за сегодня изменился на 8.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.21, а максимальная — 1.35.
Следите за динамикой Research Frontiers Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости REFR
- Вице-президент Research Frontiers по аэрокосмической отрасли Майкл ЛаПойнт уходит на пенсию
- Research Frontiers aerospace VP Michael LaPointe retires
- Research Frontiers Incorporated (REFR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Research Frontiers reports annual meeting results
- Research Frontiers Incorporated (REFR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.21 1.35
Годовой диапазон
0.93 2.31
- Предыдущее закрытие
- 1.25
- Open
- 1.21
- Bid
- 1.35
- Ask
- 1.65
- Low
- 1.21
- High
- 1.35
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- 8.00%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 17.39%
- Годовое изменение
- -38.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.