REAX: The Real Brokerage Inc
4.97 USD 0.08 (1.58%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do REAX para hoje mudou para -1.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.93 e o mais alto foi 5.16.
Veja a dinâmica do par de moedas The Real Brokerage Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
4.93 5.16
Faixa anual
3.80 6.62
- Fechamento anterior
- 5.05
- Open
- 5.16
- Bid
- 4.97
- Ask
- 5.27
- Low
- 4.93
- High
- 5.16
- Volume
- 1.313 K
- Mudança diária
- -1.58%
- Mudança mensal
- -5.51%
- Mudança de 6 meses
- 22.72%
- Mudança anual
- -9.96%
