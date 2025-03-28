Währungen / REAX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
REAX: The Real Brokerage Inc
4.97 USD 0.08 (1.58%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von REAX hat sich für heute um -1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.91 bis zu einem Hoch von 5.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Real Brokerage Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REAX News
- Earnings call transcript: Real Brokerage’s Q2 2025 results exceed forecasts
- Real Brokerage at Oppenheimer Conference: Strategic Growth and Innovation
- The Real Brokerage Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:REAX)
- The Real Brokerage Inc. (REAX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Real Brokerage Q2 2025 slides: revenue surges to $540M as company turns profitable
- Real Brokerage earnings beat, revenue topped estimates
- This Under-the-Radar Stock Could Be the Next Palantir
- B.Riley initiates Real Brokerage stock with buy rating on growth outlook
- Real’s May Agent Survey: Market Momentum Slows as Buyer Leverage Grows
- The Real Brokerage: Why I Believe It's A Hidden Gem In Real Estate Tech (NASDAQ:REAX)
- Real Brokerage announces $150 million share buyback program
- Real to Present at the William Blair 45th Annual Growth Stock Conference
- Real’s April Agent Survey: Market Momentum Slips, But Agents Remain Upbeat
- Real Brokerage Stock: More Valuable Than I Thought (NASDAQ:REAX)
Tagesspanne
4.91 5.16
Jahresspanne
3.80 6.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.05
- Eröffnung
- 5.16
- Bid
- 4.97
- Ask
- 5.27
- Tief
- 4.91
- Hoch
- 5.16
- Volumen
- 2.455 K
- Tagesänderung
- -1.58%
- Monatsänderung
- -5.51%
- 6-Monatsänderung
- 22.72%
- Jahresänderung
- -9.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K