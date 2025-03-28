クォートセクション
通貨 / REAX
REAX: The Real Brokerage Inc

4.97 USD 0.08 (1.58%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

REAXの今日の為替レートは、-1.58%変化しました。日中、通貨は1あたり4.91の安値と5.16の高値で取引されました。

The Real Brokerage Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
4.91 5.16
1年のレンジ
3.80 6.62
以前の終値
5.05
始値
5.16
買値
4.97
買値
5.27
安値
4.91
高値
5.16
出来高
2.455 K
1日の変化
-1.58%
1ヶ月の変化
-5.51%
6ヶ月の変化
22.72%
1年の変化
-9.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K