REAX: The Real Brokerage Inc
4.97 USD 0.08 (1.58%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
REAXの今日の為替レートは、-1.58%変化しました。日中、通貨は1あたり4.91の安値と5.16の高値で取引されました。
The Real Brokerage Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
4.91 5.16
1年のレンジ
3.80 6.62
- 以前の終値
- 5.05
- 始値
- 5.16
- 買値
- 4.97
- 買値
- 5.27
- 安値
- 4.91
- 高値
- 5.16
- 出来高
- 2.455 K
- 1日の変化
- -1.58%
- 1ヶ月の変化
- -5.51%
- 6ヶ月の変化
- 22.72%
- 1年の変化
- -9.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K