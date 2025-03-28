КотировкиРазделы
REAX: The Real Brokerage Inc

5.05 USD 0.04 (0.79%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс REAX за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.00, а максимальная — 5.20.

Дневной диапазон
5.00 5.20
Годовой диапазон
3.80 6.62
Предыдущее закрытие
5.09
Open
5.09
Bid
5.05
Ask
5.35
Low
5.00
High
5.20
Объем
3.620 K
Дневное изменение
-0.79%
Месячное изменение
-3.99%
6-месячное изменение
24.69%
Годовое изменение
-8.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.