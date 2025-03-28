Валюты / REAX
REAX: The Real Brokerage Inc
5.05 USD 0.04 (0.79%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REAX за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.00, а максимальная — 5.20.
Следите за динамикой The Real Brokerage Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости REAX
- Earnings call transcript: Real Brokerage’s Q2 2025 results exceed forecasts
- Real Brokerage at Oppenheimer Conference: Strategic Growth and Innovation
- The Real Brokerage Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:REAX)
- The Real Brokerage Inc. (REAX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Real Brokerage Q2 2025 slides: revenue surges to $540M as company turns profitable
- Real Brokerage earnings beat, revenue topped estimates
- This Under-the-Radar Stock Could Be the Next Palantir
- B.Riley initiates Real Brokerage stock with buy rating on growth outlook
- Real’s May Agent Survey: Market Momentum Slows as Buyer Leverage Grows
- The Real Brokerage: Why I Believe It's A Hidden Gem In Real Estate Tech (NASDAQ:REAX)
- Real Brokerage announces $150 million share buyback program
- Real to Present at the William Blair 45th Annual Growth Stock Conference
- Real’s April Agent Survey: Market Momentum Slips, But Agents Remain Upbeat
- Real Brokerage Stock: More Valuable Than I Thought (NASDAQ:REAX)
Дневной диапазон
5.00 5.20
Годовой диапазон
3.80 6.62
- Предыдущее закрытие
- 5.09
- Open
- 5.09
- Bid
- 5.05
- Ask
- 5.35
- Low
- 5.00
- High
- 5.20
- Объем
- 3.620 K
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- -3.99%
- 6-месячное изменение
- 24.69%
- Годовое изменение
- -8.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.