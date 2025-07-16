Moedas / RDNT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RDNT: RadNet Inc
76.49 USD 1.29 (1.72%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RDNT para hoje mudou para 1.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 74.54 e o mais alto foi 76.76.
Veja a dinâmica do par de moedas RadNet Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RDNT Notícias
- Presidente e CEO da RadNet, Wesdorp, vende ações no valor de US$ 36 mil
- Radnet president & CEO Wesdorp sells $36k in shares
- RadNet, Inc. (RDNT) Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Conference Transcript
- RadNet at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth and Innovation
- RadNet stock price target raised to $81 from $74 at Truist Securities
- RadNet EVP Katz sells $1.16m in shares
- RadNet stock price target raised to $75 from $66 at Raymond James
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- RadNet Reports Record Q2 Revenue
- RadNet, Inc. (RDNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: RadNet Q2 2025 sees strong EPS beat, stock surges
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- RadNet Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Tegna, MeridianLink, Lithium Argentina And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Albemarle (NYSE:ALB)
- RadNet (RDNT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- RadNet Posts Record Q2 Revenue Up 8%
- RadNet earnings beat by $0.15, revenue topped estimates
- Baron Health Care Fund Q2: Top Contributors, Misses, And Strategic Shifts
- LifeStance Health Group (LFST) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- DeepHealth receives FDA clearance for remote scanning solution
- Wall Street's Insights Into Key Metrics Ahead of RadNet (RDNT) Q2 Earnings
- Zillow sued by Homes.com owner CoStar for ’massive’ copyright violations
- Hologic Focuses on Breast Health Turnaround This Year: Can It Deliver?
- Baron Health Care Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Hologic Rides on AI-Powered Breast Health Innovations: What's Next?
Faixa diária
74.54 76.76
Faixa anual
45.00 93.65
- Fechamento anterior
- 75.20
- Open
- 75.44
- Bid
- 76.49
- Ask
- 76.79
- Low
- 74.54
- High
- 76.76
- Volume
- 240
- Mudança diária
- 1.72%
- Mudança mensal
- 7.81%
- Mudança de 6 meses
- 52.83%
- Mudança anual
- 10.69%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh