RDNT: RadNet Inc
76.44 USD 0.14 (0.18%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RDNT 환율이 오늘 -0.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 75.12이고 고가는 77.28이었습니다.
RadNet Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
75.12 77.28
년간 변동
45.00 93.65
- 이전 종가
- 76.58
- 시가
- 77.28
- Bid
- 76.44
- Ask
- 76.74
- 저가
- 75.12
- 고가
- 77.28
- 볼륨
- 1.850 K
- 일일 변동
- -0.18%
- 월 변동
- 7.74%
- 6개월 변동
- 52.73%
- 년간 변동율
- 10.62%
