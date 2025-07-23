CotationsSections
RDNT: RadNet Inc

76.44 USD 0.14 (0.18%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RDNT a changé de -0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 75.12 et à un maximum de 77.28.

Suivez la dynamique RadNet Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
75.12 77.28
Range Annuel
45.00 93.65
Clôture Précédente
76.58
Ouverture
77.28
Bid
76.44
Ask
76.74
Plus Bas
75.12
Plus Haut
77.28
Volume
1.850 K
Changement quotidien
-0.18%
Changement Mensuel
7.74%
Changement à 6 Mois
52.73%
Changement Annuel
10.62%
