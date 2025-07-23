KurseKategorien
RDNT: RadNet Inc

76.58 USD 1.38 (1.84%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RDNT hat sich für heute um 1.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.54 bis zu einem Hoch von 77.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die RadNet Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
74.54 77.17
Jahresspanne
45.00 93.65
Vorheriger Schlusskurs
75.20
Eröffnung
75.44
Bid
76.58
Ask
76.88
Tief
74.54
Hoch
77.17
Volumen
3.095 K
Tagesänderung
1.84%
Monatsänderung
7.94%
6-Monatsänderung
53.01%
Jahresänderung
10.82%
