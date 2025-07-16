Валюты / RDNT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RDNT: RadNet Inc
74.36 USD 0.63 (0.84%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RDNT за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.19, а максимальная — 75.46.
Следите за динамикой RadNet Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RDNT
- Президент и генеральный директор Radnet Весдорп продает акции на сумму $36 тыс.
- Radnet president & CEO Wesdorp sells $36k in shares
- RadNet, Inc. (RDNT) Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare Conference Transcript
- RadNet at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth and Innovation
- RadNet stock price target raised to $81 from $74 at Truist Securities
- RadNet EVP Katz sells $1.16m in shares
- RadNet stock price target raised to $75 from $66 at Raymond James
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- RadNet Reports Record Q2 Revenue
- RadNet, Inc. (RDNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: RadNet Q2 2025 sees strong EPS beat, stock surges
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- RadNet Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Tegna, MeridianLink, Lithium Argentina And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Albemarle (NYSE:ALB)
- RadNet (RDNT) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- RadNet Posts Record Q2 Revenue Up 8%
- RadNet earnings beat by $0.15, revenue topped estimates
- Baron Health Care Fund Q2: Top Contributors, Misses, And Strategic Shifts
- LifeStance Health Group (LFST) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- DeepHealth receives FDA clearance for remote scanning solution
- Wall Street's Insights Into Key Metrics Ahead of RadNet (RDNT) Q2 Earnings
- Zillow sued by Homes.com owner CoStar for ’massive’ copyright violations
- Hologic Focuses on Breast Health Turnaround This Year: Can It Deliver?
- Baron Health Care Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Hologic Rides on AI-Powered Breast Health Innovations: What's Next?
Дневной диапазон
73.19 75.46
Годовой диапазон
45.00 93.65
- Предыдущее закрытие
- 74.99
- Open
- 74.00
- Bid
- 74.36
- Ask
- 74.66
- Low
- 73.19
- High
- 75.46
- Объем
- 2.963 K
- Дневное изменение
- -0.84%
- Месячное изменение
- 4.81%
- 6-месячное изменение
- 48.57%
- Годовое изменение
- 7.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.