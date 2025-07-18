Moedas / RDHL
RDHL: Redhill Biopharma Ltd - American Depositary Shares
1.68 USD 0.02 (1.18%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RDHL para hoje mudou para -1.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.66 e o mais alto foi 1.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Redhill Biopharma Ltd - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RDHL Notícias
- RedHill Biopharma receives Nasdaq extension to regain compliance by October
- Redhill Biopharma stock soars after FDA provides positive pathway for Crohn’s drug
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
Faixa diária
1.66 1.69
Faixa anual
1.18 9.05
- Fechamento anterior
- 1.70
- Open
- 1.67
- Bid
- 1.68
- Ask
- 1.98
- Low
- 1.66
- High
- 1.69
- Volume
- 9
- Mudança diária
- -1.18%
- Mudança mensal
- 24.44%
- Mudança de 6 meses
- -36.84%
- Mudança anual
- -80.91%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh