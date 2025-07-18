通貨 / RDHL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RDHL: Redhill Biopharma Ltd - American Depositary Shares
1.70 USD 0.18 (11.84%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RDHLの今日の為替レートは、11.84%変化しました。日中、通貨は1あたり1.52の安値と1.71の高値で取引されました。
Redhill Biopharma Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RDHL News
- RedHill Biopharma receives Nasdaq extension to regain compliance by October
- Redhill Biopharma stock soars after FDA provides positive pathway for Crohn’s drug
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
1日のレンジ
1.52 1.71
1年のレンジ
1.18 9.05
- 以前の終値
- 1.52
- 始値
- 1.53
- 買値
- 1.70
- 買値
- 2.00
- 安値
- 1.52
- 高値
- 1.71
- 出来高
- 194
- 1日の変化
- 11.84%
- 1ヶ月の変化
- 25.93%
- 6ヶ月の変化
- -36.09%
- 1年の変化
- -80.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K