クォートセクション
通貨 / RDHL
株に戻る

RDHL: Redhill Biopharma Ltd - American Depositary Shares

1.70 USD 0.18 (11.84%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RDHLの今日の為替レートは、11.84%変化しました。日中、通貨は1あたり1.52の安値と1.71の高値で取引されました。

Redhill Biopharma Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RDHL News

1日のレンジ
1.52 1.71
1年のレンジ
1.18 9.05
以前の終値
1.52
始値
1.53
買値
1.70
買値
2.00
安値
1.52
高値
1.71
出来高
194
1日の変化
11.84%
1ヶ月の変化
25.93%
6ヶ月の変化
-36.09%
1年の変化
-80.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K