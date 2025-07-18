Валюты / RDHL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RDHL: Redhill Biopharma Ltd - American Depositary Shares
1.52 USD 0.02 (1.33%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RDHL за сегодня изменился на 1.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.48, а максимальная — 1.53.
Следите за динамикой Redhill Biopharma Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RDHL
- RedHill Biopharma receives Nasdaq extension to regain compliance by October
- Redhill Biopharma stock soars after FDA provides positive pathway for Crohn’s drug
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
Дневной диапазон
1.48 1.53
Годовой диапазон
1.18 9.05
- Предыдущее закрытие
- 1.50
- Open
- 1.50
- Bid
- 1.52
- Ask
- 1.82
- Low
- 1.48
- High
- 1.53
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- 1.33%
- Месячное изменение
- 12.59%
- 6-месячное изменение
- -42.86%
- Годовое изменение
- -82.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.