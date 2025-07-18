货币 / RDHL
RDHL: Redhill Biopharma Ltd - American Depositary Shares
1.61 USD 0.09 (5.92%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RDHL汇率已更改5.92%。当日，交易品种以低点1.52和高点1.61进行交易。
关注Redhill Biopharma Ltd - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RDHL新闻
- RedHill Biopharma receives Nasdaq extension to regain compliance by October
- Redhill Biopharma stock soars after FDA provides positive pathway for Crohn’s drug
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
日范围
1.52 1.61
年范围
1.18 9.05
- 前一天收盘价
- 1.52
- 开盘价
- 1.53
- 卖价
- 1.61
- 买价
- 1.91
- 最低价
- 1.52
- 最高价
- 1.61
- 交易量
- 39
- 日变化
- 5.92%
- 月变化
- 19.26%
- 6个月变化
- -39.47%
- 年变化
- -81.70%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值