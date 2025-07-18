Devises / RDHL
RDHL: Redhill Biopharma Ltd - American Depositary Shares
1.69 USD 0.01 (0.59%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RDHL a changé de -0.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.63 et à un maximum de 1.72.
Suivez la dynamique Redhill Biopharma Ltd - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RDHL Nouvelles
- RedHill Biopharma receives Nasdaq extension to regain compliance by October
- Redhill Biopharma stock soars after FDA provides positive pathway for Crohn’s drug
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
Range quotidien
1.63 1.72
Range Annuel
1.18 9.05
- Clôture Précédente
- 1.70
- Ouverture
- 1.72
- Bid
- 1.69
- Ask
- 1.99
- Plus Bas
- 1.63
- Plus Haut
- 1.72
- Volume
- 59
- Changement quotidien
- -0.59%
- Changement Mensuel
- 25.19%
- Changement à 6 Mois
- -36.47%
- Changement Annuel
- -80.80%
20 septembre, samedi