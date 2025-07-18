Währungen / RDHL
RDHL: Redhill Biopharma Ltd - American Depositary Shares
1.70 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RDHL hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.66 bis zu einem Hoch von 1.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Redhill Biopharma Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RDHL News
- RedHill Biopharma receives Nasdaq extension to regain compliance by October
- Redhill Biopharma stock soars after FDA provides positive pathway for Crohn’s drug
- Why Interactive Brokers Group Shares Are Trading Higher By 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
Tagesspanne
1.66 1.71
Jahresspanne
1.18 9.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.70
- Eröffnung
- 1.67
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- Tief
- 1.66
- Hoch
- 1.71
- Volumen
- 53
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 25.93%
- 6-Monatsänderung
- -36.09%
- Jahresänderung
- -80.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K