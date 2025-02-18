Moedas / RCUS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RCUS: Arcus Biosciences Inc
12.32 USD 0.29 (2.41%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RCUS para hoje mudou para 2.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.09 e o mais alto foi 12.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Arcus Biosciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCUS Notícias
- Total Return Breakouts: Biotechs Accelerating To Overtake Gold Rush
- Azoy Alexander, chief accounting officer, sells Arcus Biosciences shares
- Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference
- Arcus Biosciences at Citi’s Biopharma: Strategic Clinical Moves
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Mizuho raises Arcus Biosciences stock price target on casdatifan potential
- Jim Cramer Recommends This Energy Stock, But Don't 'Bank It All' On Arcus - Uranium Energy (AMEX:UEC), Arcus Biosciences (NYSE:RCUS)
- Arcus Biosciences - A Risky Buy Ahead Of Pivotal, Catalyst Rich 12 Months (NYSE:RCUS)
- Arcus Biosciences earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Pacira (PCRX) Tops Q2 Earnings Estimates
- Arcus’ pancreatic cancer drug quemliclustat receives FDA orphan status
- Arcus Biosciences February 2025 slides: oncology pipeline progresses despite Q1 miss
- Arcus Biosciences Announces New Employment Inducement Grants
- Arcus Biosciences Announces New Employment Inducement Grants
- Akebia Therapeutics (AKBA): Stock At Fair Value Amid Robust Drug Adoption Into 2026
- H.C. Wainwright maintains Buy rating for Arcus Biosciences stock
- Arcus Biosciences Announces New Employment Inducement Grants
- Ichor Holdings Posts Weak Earnings, Joins Fabrinet, Vertex Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL), EverQuote (NASDAQ:EVER)
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Arcus Biosciences: A High-Risk Speculation With Near-Term Catalysts
- Arcus Biosciences Shares Are Down Today: What's Going On? - Arcus Biosciences (NYSE:RCUS)
Faixa diária
12.09 12.38
Faixa anual
6.50 18.99
- Fechamento anterior
- 12.03
- Open
- 12.23
- Bid
- 12.32
- Ask
- 12.62
- Low
- 12.09
- High
- 12.38
- Volume
- 345
- Mudança diária
- 2.41%
- Mudança mensal
- 16.67%
- Mudança de 6 meses
- 59.38%
- Mudança anual
- -19.37%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh