货币 / RCUS
RCUS: Arcus Biosciences Inc
12.20 USD 0.45 (3.83%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RCUS汇率已更改3.83%。当日，交易品种以低点11.86和高点12.21进行交易。
关注Arcus Biosciences Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCUS新闻
- Total Return Breakouts: Biotechs Accelerating To Overtake Gold Rush
- Azoy Alexander, chief accounting officer, sells Arcus Biosciences shares
- Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference
- Arcus Biosciences at Citi’s Biopharma: Strategic Clinical Moves
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Mizuho raises Arcus Biosciences stock price target on casdatifan potential
- Jim Cramer Recommends This Energy Stock, But Don't 'Bank It All' On Arcus - Uranium Energy (AMEX:UEC), Arcus Biosciences (NYSE:RCUS)
- Arcus Biosciences - A Risky Buy Ahead Of Pivotal, Catalyst Rich 12 Months (NYSE:RCUS)
- Arcus Biosciences earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Pacira (PCRX) Tops Q2 Earnings Estimates
- Arcus’ pancreatic cancer drug quemliclustat receives FDA orphan status
- Arcus Biosciences February 2025 slides: oncology pipeline progresses despite Q1 miss
- Arcus Biosciences Announces New Employment Inducement Grants
- Arcus Biosciences Announces New Employment Inducement Grants
- Akebia Therapeutics (AKBA): Stock At Fair Value Amid Robust Drug Adoption Into 2026
- H.C. Wainwright maintains Buy rating for Arcus Biosciences stock
- Arcus Biosciences Announces New Employment Inducement Grants
- Ichor Holdings Posts Weak Earnings, Joins Fabrinet, Vertex Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL), EverQuote (NASDAQ:EVER)
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Arcus Biosciences: A High-Risk Speculation With Near-Term Catalysts
- Arcus Biosciences Shares Are Down Today: What's Going On? - Arcus Biosciences (NYSE:RCUS)
日范围
11.86 12.21
年范围
6.50 18.99
- 前一天收盘价
- 11.75
- 开盘价
- 11.90
- 卖价
- 12.20
- 买价
- 12.50
- 最低价
- 11.86
- 最高价
- 12.21
- 交易量
- 537
- 日变化
- 3.83%
- 月变化
- 15.53%
- 6个月变化
- 57.83%
- 年变化
- -20.16%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值