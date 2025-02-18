Currencies / RCUS
RCUS: Arcus Biosciences Inc
11.75 USD 0.16 (1.38%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
RCUS exchange rate has changed by 1.38% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 11.58 and at a high of 11.85.
Follow Arcus Biosciences Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCUS News
- Total Return Breakouts: Biotechs Accelerating To Overtake Gold Rush
- Azoy Alexander, chief accounting officer, sells Arcus Biosciences shares
- Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference
- Arcus Biosciences at Citi’s Biopharma: Strategic Clinical Moves
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Mizuho raises Arcus Biosciences stock price target on casdatifan potential
- Jim Cramer Recommends This Energy Stock, But Don't 'Bank It All' On Arcus - Uranium Energy (AMEX:UEC), Arcus Biosciences (NYSE:RCUS)
- Arcus Biosciences - A Risky Buy Ahead Of Pivotal, Catalyst Rich 12 Months (NYSE:RCUS)
- Arcus Biosciences earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Pacira (PCRX) Tops Q2 Earnings Estimates
- Arcus’ pancreatic cancer drug quemliclustat receives FDA orphan status
- Arcus Biosciences February 2025 slides: oncology pipeline progresses despite Q1 miss
- Arcus Biosciences Announces New Employment Inducement Grants
- Akebia Therapeutics (AKBA): Stock At Fair Value Amid Robust Drug Adoption Into 2026
- H.C. Wainwright maintains Buy rating for Arcus Biosciences stock
- Ichor Holdings Posts Weak Earnings, Joins Fabrinet, Vertex Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL), EverQuote (NASDAQ:EVER)
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Arcus Biosciences: A High-Risk Speculation With Near-Term Catalysts
- Arcus Biosciences Shares Are Down Today: What's Going On? - Arcus Biosciences (NYSE:RCUS)
Daily Range
11.58 11.85
Year Range
6.50 18.99
- Previous Close
- 11.59
- Open
- 11.61
- Bid
- 11.75
- Ask
- 12.05
- Low
- 11.58
- High
- 11.85
- Volume
- 507
- Daily Change
- 1.38%
- Month Change
- 11.27%
- 6 Months Change
- 52.01%
- Year Change
- -23.10%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%