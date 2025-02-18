Валюты / RCUS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RCUS: Arcus Biosciences Inc
11.75 USD 0.16 (1.38%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RCUS за сегодня изменился на 1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.58, а максимальная — 11.85.
Следите за динамикой Arcus Biosciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RCUS
- Total Return Breakouts: Biotechs Accelerating To Overtake Gold Rush
- Azoy Alexander, chief accounting officer, sells Arcus Biosciences shares
- Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) Presents at Citi's Biopharma Back to School Conference
- Arcus Biosciences at Citi’s Biopharma: Strategic Clinical Moves
- Macy's Increases FY2025 Outlook, Joins REV Group, HealthEquity, Alphabet and Wellness And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Cogent Biosciences (NASDAQ:COGT), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Mizuho raises Arcus Biosciences stock price target on casdatifan potential
- Jim Cramer Recommends This Energy Stock, But Don't 'Bank It All' On Arcus - Uranium Energy (AMEX:UEC), Arcus Biosciences (NYSE:RCUS)
- Arcus Biosciences - A Risky Buy Ahead Of Pivotal, Catalyst Rich 12 Months (NYSE:RCUS)
- Arcus Biosciences earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) Reports Break-Even Earnings for Q2
- Pacira (PCRX) Tops Q2 Earnings Estimates
- Arcus’ pancreatic cancer drug quemliclustat receives FDA orphan status
- Arcus Biosciences February 2025 slides: oncology pipeline progresses despite Q1 miss
- Arcus Biosciences Announces New Employment Inducement Grants
- Arcus Biosciences Announces New Employment Inducement Grants
- Akebia Therapeutics (AKBA): Stock At Fair Value Amid Robust Drug Adoption Into 2026
- H.C. Wainwright maintains Buy rating for Arcus Biosciences stock
- Arcus Biosciences Announces New Employment Inducement Grants
- Ichor Holdings Posts Weak Earnings, Joins Fabrinet, Vertex Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL), EverQuote (NASDAQ:EVER)
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Arcus Biosciences: A High-Risk Speculation With Near-Term Catalysts
- Arcus Biosciences Shares Are Down Today: What's Going On? - Arcus Biosciences (NYSE:RCUS)
Дневной диапазон
11.58 11.85
Годовой диапазон
6.50 18.99
- Предыдущее закрытие
- 11.59
- Open
- 11.61
- Bid
- 11.75
- Ask
- 12.05
- Low
- 11.58
- High
- 11.85
- Объем
- 507
- Дневное изменение
- 1.38%
- Месячное изменение
- 11.27%
- 6-месячное изменение
- 52.01%
- Годовое изменение
- -23.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.