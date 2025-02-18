Valute / RCUS
RCUS: Arcus Biosciences Inc
12.40 USD 0.04 (0.32%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RCUS ha avuto una variazione del -0.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.13 e ad un massimo di 12.51.
Segui le dinamiche di Arcus Biosciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
12.13 12.51
Intervallo Annuale
6.50 18.99
- Chiusura Precedente
- 12.44
- Apertura
- 12.35
- Bid
- 12.40
- Ask
- 12.70
- Minimo
- 12.13
- Massimo
- 12.51
- Volume
- 1.383 K
- Variazione giornaliera
- -0.32%
- Variazione Mensile
- 17.42%
- Variazione Semestrale
- 60.41%
- Variazione Annuale
- -18.85%
20 settembre, sabato