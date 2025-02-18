Währungen / RCUS
RCUS: Arcus Biosciences Inc
12.44 USD 0.41 (3.41%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RCUS hat sich für heute um 3.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.09 bis zu einem Hoch von 12.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arcus Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RCUS News
Tagesspanne
12.09 12.49
Jahresspanne
6.50 18.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.03
- Eröffnung
- 12.23
- Bid
- 12.44
- Ask
- 12.74
- Tief
- 12.09
- Hoch
- 12.49
- Volumen
- 850
- Tagesänderung
- 3.41%
- Monatsänderung
- 17.80%
- 6-Monatsänderung
- 60.93%
- Jahresänderung
- -18.59%
