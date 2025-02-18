クォートセクション
通貨 / RCUS
株に戻る

RCUS: Arcus Biosciences Inc

12.44 USD 0.41 (3.41%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RCUSの今日の為替レートは、3.41%変化しました。日中、通貨は1あたり12.09の安値と12.49の高値で取引されました。

Arcus Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RCUS News

1日のレンジ
12.09 12.49
1年のレンジ
6.50 18.99
以前の終値
12.03
始値
12.23
買値
12.44
買値
12.74
安値
12.09
高値
12.49
出来高
850
1日の変化
3.41%
1ヶ月の変化
17.80%
6ヶ月の変化
60.93%
1年の変化
-18.59%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K