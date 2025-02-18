通貨 / RCUS
RCUS: Arcus Biosciences Inc
12.44 USD 0.41 (3.41%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RCUSの今日の為替レートは、3.41%変化しました。日中、通貨は1あたり12.09の安値と12.49の高値で取引されました。
Arcus Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
12.09 12.49
1年のレンジ
6.50 18.99
- 以前の終値
- 12.03
- 始値
- 12.23
- 買値
- 12.44
- 買値
- 12.74
- 安値
- 12.09
- 高値
- 12.49
- 出来高
- 850
- 1日の変化
- 3.41%
- 1ヶ月の変化
- 17.80%
- 6ヶ月の変化
- 60.93%
- 1年の変化
- -18.59%
