Moedas / RANI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RANI: Rani Therapeutics Holdings Inc - Class A
0.48 USD 0.01 (2.13%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RANI para hoje mudou para 2.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.48 e o mais alto foi 0.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Rani Therapeutics Holdings Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RANI Notícias
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Wells Fargo Earnings Top Views - Kairos Pharma (AMEX:KAPA), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Rani Therapeutics stock plunges after $3 million registered direct offering
- Dow Falls Over 100 Points; JPMorgan Posts Upbeat Earnings - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Rani Therapeutics secures $3 million through registered direct offering
- Rani Therapeutics stock soars after announcing ENDO 2025 presentation
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Rani Therapeutics announces annual meeting results
- Rani Therapeutics explores oral delivery of Chugai’s drugs
- Oppenheimer cuts Rani Therapeutics target to $4, keeps Outperform
- Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Rani Therapeutics Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RANI)
Faixa diária
0.48 0.49
Faixa anual
0.39 3.75
- Fechamento anterior
- 0.47
- Open
- 0.49
- Bid
- 0.48
- Ask
- 0.78
- Low
- 0.48
- High
- 0.49
- Volume
- 291
- Mudança diária
- 2.13%
- Mudança mensal
- -4.00%
- Mudança de 6 meses
- -61.60%
- Mudança anual
- -77.98%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh