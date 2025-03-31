Валюты / RANI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RANI: Rani Therapeutics Holdings Inc - Class A
0.50 USD 0.01 (2.04%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RANI за сегодня изменился на 2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.47, а максимальная — 0.50.
Следите за динамикой Rani Therapeutics Holdings Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RANI
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Wells Fargo Earnings Top Views - Kairos Pharma (AMEX:KAPA), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Rani Therapeutics stock plunges after $3 million registered direct offering
- Dow Falls Over 100 Points; JPMorgan Posts Upbeat Earnings - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Rani Therapeutics secures $3 million through registered direct offering
- Rani Therapeutics stock soars after announcing ENDO 2025 presentation
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Rani Therapeutics announces annual meeting results
- Rani Therapeutics explores oral delivery of Chugai’s drugs
- Oppenheimer cuts Rani Therapeutics target to $4, keeps Outperform
- Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Rani Therapeutics Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RANI)
Дневной диапазон
0.47 0.50
Годовой диапазон
0.39 3.75
- Предыдущее закрытие
- 0.49
- Open
- 0.47
- Bid
- 0.50
- Ask
- 0.80
- Low
- 0.47
- High
- 0.50
- Объем
- 297
- Дневное изменение
- 2.04%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -60.00%
- Годовое изменение
- -77.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.