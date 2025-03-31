Valute / RANI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RANI: Rani Therapeutics Holdings Inc - Class A
0.51 USD 0.03 (6.25%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RANI ha avuto una variazione del 6.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.49 e ad un massimo di 0.52.
Segui le dinamiche di Rani Therapeutics Holdings Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RANI News
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Wells Fargo Earnings Top Views - Kairos Pharma (AMEX:KAPA), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Rani Therapeutics stock plunges after $3 million registered direct offering
- Dow Falls Over 100 Points; JPMorgan Posts Upbeat Earnings - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Rani Therapeutics secures $3 million through registered direct offering
- Rani Therapeutics stock soars after announcing ENDO 2025 presentation
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Rani Therapeutics announces annual meeting results
- Rani Therapeutics explores oral delivery of Chugai’s drugs
- Oppenheimer cuts Rani Therapeutics target to $4, keeps Outperform
- Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Rani Therapeutics Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RANI)
Intervallo Giornaliero
0.49 0.52
Intervallo Annuale
0.39 3.75
- Chiusura Precedente
- 0.48
- Apertura
- 0.49
- Bid
- 0.51
- Ask
- 0.81
- Minimo
- 0.49
- Massimo
- 0.52
- Volume
- 294
- Variazione giornaliera
- 6.25%
- Variazione Mensile
- 2.00%
- Variazione Semestrale
- -59.20%
- Variazione Annuale
- -76.61%
21 settembre, domenica