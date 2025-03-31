Devises / RANI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RANI: Rani Therapeutics Holdings Inc - Class A
0.51 USD 0.03 (6.25%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RANI a changé de 6.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.49 et à un maximum de 0.52.
Suivez la dynamique Rani Therapeutics Holdings Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RANI Nouvelles
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Wells Fargo Earnings Top Views - Kairos Pharma (AMEX:KAPA), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Rani Therapeutics stock plunges after $3 million registered direct offering
- Dow Falls Over 100 Points; JPMorgan Posts Upbeat Earnings - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Rani Therapeutics secures $3 million through registered direct offering
- Rani Therapeutics stock soars after announcing ENDO 2025 presentation
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Rani Therapeutics announces annual meeting results
- Rani Therapeutics explores oral delivery of Chugai’s drugs
- Oppenheimer cuts Rani Therapeutics target to $4, keeps Outperform
- Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Rani Therapeutics Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RANI)
Range quotidien
0.49 0.52
Range Annuel
0.39 3.75
- Clôture Précédente
- 0.48
- Ouverture
- 0.49
- Bid
- 0.51
- Ask
- 0.81
- Plus Bas
- 0.49
- Plus Haut
- 0.52
- Volume
- 294
- Changement quotidien
- 6.25%
- Changement Mensuel
- 2.00%
- Changement à 6 Mois
- -59.20%
- Changement Annuel
- -76.61%
20 septembre, samedi