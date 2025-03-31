Währungen / RANI
RANI: Rani Therapeutics Holdings Inc - Class A
0.51 USD 0.03 (6.25%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RANI hat sich für heute um 6.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.49 bis zu einem Hoch von 0.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Rani Therapeutics Holdings Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.49 0.52
Jahresspanne
0.39 3.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.48
- Eröffnung
- 0.49
- Bid
- 0.51
- Ask
- 0.81
- Tief
- 0.49
- Hoch
- 0.52
- Volumen
- 248
- Tagesänderung
- 6.25%
- Monatsänderung
- 2.00%
- 6-Monatsänderung
- -59.20%
- Jahresänderung
- -76.61%
