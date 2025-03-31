통화 / RANI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
RANI: Rani Therapeutics Holdings Inc - Class A
0.51 USD 0.03 (6.25%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RANI 환율이 오늘 6.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.49이고 고가는 0.52이었습니다.
Rani Therapeutics Holdings Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RANI News
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Wells Fargo Earnings Top Views - Kairos Pharma (AMEX:KAPA), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Rani Therapeutics stock plunges after $3 million registered direct offering
- Dow Falls Over 100 Points; JPMorgan Posts Upbeat Earnings - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Rani Therapeutics secures $3 million through registered direct offering
- Rani Therapeutics stock soars after announcing ENDO 2025 presentation
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Rani Therapeutics announces annual meeting results
- Rani Therapeutics explores oral delivery of Chugai’s drugs
- Oppenheimer cuts Rani Therapeutics target to $4, keeps Outperform
- Rani Therapeutics Holdings, Inc. (RANI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Rani Therapeutics Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RANI)
일일 변동 비율
0.49 0.52
년간 변동
0.39 3.75
- 이전 종가
- 0.48
- 시가
- 0.49
- Bid
- 0.51
- Ask
- 0.81
- 저가
- 0.49
- 고가
- 0.52
- 볼륨
- 294
- 일일 변동
- 6.25%
- 월 변동
- 2.00%
- 6개월 변동
- -59.20%
- 년간 변동율
- -76.61%
20 9월, 토요일