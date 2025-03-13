Moedas / QRHC
QRHC: Quest Resource Holding Corporation
1.60 USD 0.04 (2.56%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QRHC para hoje mudou para 2.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.48 e o mais alto foi 1.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Quest Resource Holding Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
QRHC Notícias
- New Strong Sell Stocks for August 28th
- Quest Resource: Price Has Become More Logical, But Still Unattractive Given Risks (QRHC)
- Quest Resource stock rating downgraded by Northland to Market Perform
- Quest Resource Holding Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:QRHC)
- Quest Resource Holding Corporation (QRHC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Quest Resource (QRHC) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Quest Resource Q2 2025 misses forecasts, stock dips
- Quest Resource earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Quest Resource Holding Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:QRHC)
- Quest Resource Holding Corporation (QRHC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
1.48 1.61
Faixa anual
1.48 8.52
- Fechamento anterior
- 1.56
- Open
- 1.56
- Bid
- 1.60
- Ask
- 1.90
- Low
- 1.48
- High
- 1.61
- Volume
- 327
- Mudança diária
- 2.56%
- Mudança mensal
- -13.04%
- Mudança de 6 meses
- -38.46%
- Mudança anual
- -79.77%
