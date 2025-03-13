Devises / QRHC
QRHC: Quest Resource Holding Corporation
1.54 USD 0.06 (3.75%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de QRHC a changé de -3.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.54 et à un maximum de 1.60.
Suivez la dynamique Quest Resource Holding Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
QRHC Nouvelles
- New Strong Sell Stocks for August 28th
- Quest Resource: Price Has Become More Logical, But Still Unattractive Given Risks (QRHC)
- Quest Resource stock rating downgraded by Northland to Market Perform
- Quest Resource Holding Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:QRHC)
- Quest Resource Holding Corporation (QRHC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Quest Resource (QRHC) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Quest Resource Q2 2025 misses forecasts, stock dips
- Quest Resource earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Quest Resource Holding Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:QRHC)
- Quest Resource Holding Corporation (QRHC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
1.54 1.60
Range Annuel
1.48 8.52
- Clôture Précédente
- 1.60
- Ouverture
- 1.60
- Bid
- 1.54
- Ask
- 1.84
- Plus Bas
- 1.54
- Plus Haut
- 1.60
- Volume
- 104
- Changement quotidien
- -3.75%
- Changement Mensuel
- -16.30%
- Changement à 6 Mois
- -40.77%
- Changement Annuel
- -80.53%
20 septembre, samedi