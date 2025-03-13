QuotazioniSezioni
Valute / QRHC
Tornare a Azioni

QRHC: Quest Resource Holding Corporation

1.54 USD 0.06 (3.75%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QRHC ha avuto una variazione del -3.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.54 e ad un massimo di 1.60.

Segui le dinamiche di Quest Resource Holding Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QRHC News

Intervallo Giornaliero
1.54 1.60
Intervallo Annuale
1.48 8.52
Chiusura Precedente
1.60
Apertura
1.60
Bid
1.54
Ask
1.84
Minimo
1.54
Massimo
1.60
Volume
104
Variazione giornaliera
-3.75%
Variazione Mensile
-16.30%
Variazione Semestrale
-40.77%
Variazione Annuale
-80.53%
21 settembre, domenica