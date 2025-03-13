Währungen / QRHC
QRHC: Quest Resource Holding Corporation
1.58 USD 0.02 (1.25%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QRHC hat sich für heute um -1.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.57 bis zu einem Hoch von 1.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Quest Resource Holding Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.57 1.60
Jahresspanne
1.48 8.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.60
- Eröffnung
- 1.60
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Tief
- 1.57
- Hoch
- 1.60
- Volumen
- 44
- Tagesänderung
- -1.25%
- Monatsänderung
- -14.13%
- 6-Monatsänderung
- -39.23%
- Jahresänderung
- -80.03%
