QRHC: Quest Resource Holding Corporation
1.57 USD 0.05 (3.09%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QRHC за сегодня изменился на -3.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.55, а максимальная — 1.61.
Следите за динамикой Quest Resource Holding Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.55 1.61
Годовой диапазон
1.55 8.52
- Предыдущее закрытие
- 1.62
- Open
- 1.60
- Bid
- 1.57
- Ask
- 1.87
- Low
- 1.55
- High
- 1.61
- Объем
- 100
- Дневное изменение
- -3.09%
- Месячное изменение
- -14.67%
- 6-месячное изменение
- -39.62%
- Годовое изменение
- -80.15%
