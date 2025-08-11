- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PXH: Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
A taxa do PXH para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.54 e o mais alto foi 25.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PXH Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PXH hoje?
Hoje Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) está avaliado em 25.58. O instrumento é negociado dentro de 25.54 - 25.65, o fechamento de ontem foi 25.58, e o volume de negociação atingiu 158. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PXH em tempo real.
As ações de Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF pagam dividendos?
Atualmente Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF está avaliado em 25.58. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 18.81% e USD. Monitore os movimentos de PXH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PXH?
Você pode comprar ações de Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) pelo preço atual 25.58. Ordens geralmente são executadas perto de 25.58 ou 25.88, enquanto 158 e -0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PXH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PXH?
Investir em Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF envolve considerar a faixa anual 18.62 - 26.01 e o preço atual 25.58. Muitos comparam 0.20% e 19.76% antes de enviar ordens em 25.58 ou 25.88. Estude as mudanças diárias de preço de PXH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco RAFI Emerging Markets ETF?
O maior preço de Invesco RAFI Emerging Markets ETF (PXH) no último ano foi 26.01. As ações oscilaram bastante dentro de 18.62 - 26.01, e a comparação com 25.58 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco RAFI Emerging Markets ETF?
O menor preço de Invesco RAFI Emerging Markets ETF (PXH) no ano foi 18.62. A comparação com o preço atual 25.58 e 18.62 - 26.01 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PXH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PXH?
No passado Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.58 e 18.81% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.58
- Open
- 25.61
- Bid
- 25.58
- Ask
- 25.88
- Low
- 25.54
- High
- 25.65
- Volume
- 158
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.20%
- Mudança de 6 meses
- 19.76%
- Mudança anual
- 18.81%