PXH: Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
Der Wechselkurs von PXH hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.54 bis zu einem Hoch von 25.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PXH heute?
Die Aktie von Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) notiert heute bei 25.58. Sie wird innerhalb einer Spanne von 25.54 - 25.65 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.58 und das Handelsvolumen erreichte 158. Das Live-Chart von PXH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PXH Dividenden?
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF wird derzeit mit 25.58 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 18.81% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PXH zu verfolgen.
Wie kaufe ich PXH-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) zum aktuellen Kurs von 25.58 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.58 oder 25.88 platziert, während 158 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PXH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PXH-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF müssen die jährliche Spanne 18.62 - 26.01 und der aktuelle Kurs 25.58 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.20% und 19.76%, bevor sie Orders zu 25.58 oder 25.88 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PXH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco RAFI Emerging Markets ETF?
Der höchste Kurs von Invesco RAFI Emerging Markets ETF (PXH) im vergangenen Jahr lag bei 26.01. Innerhalb von 18.62 - 26.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.58 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco RAFI Emerging Markets ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco RAFI Emerging Markets ETF (PXH) im Laufe des Jahres betrug 18.62. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.58 und der Spanne 18.62 - 26.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PXH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PXH statt?
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.58 und 18.81% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.58
- Eröffnung
- 25.61
- Bid
- 25.58
- Ask
- 25.88
- Tief
- 25.54
- Hoch
- 25.65
- Volumen
- 158
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.20%
- 6-Monatsänderung
- 19.76%
- Jahresänderung
- 18.81%