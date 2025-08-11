报价部分
货币 / PXH
PXH: Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

25.58 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PXH汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点25.54和高点25.65进行交易。

关注Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

PXH新闻

常见问题解答

PXH股票今天的价格是多少？

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF股票今天的定价为25.58。它在25.54 - 25.65范围内交易，昨天的收盘价为25.58，交易量达到158。PXH的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF股票是否支付股息？

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF目前的价值为25.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.81%和USD。实时查看图表以跟踪PXH走势。

如何购买PXH股票？

您可以以25.58的当前价格购买Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF股票。订单通常设置在25.58或25.88附近，而158和-0.12%显示市场活动。立即关注PXH的实时图表更新。

如何投资PXH股票？

投资Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF需要考虑年度范围18.62 - 26.01和当前价格25.58。许多人在以25.58或25.88下订单之前，会比较0.20%和。实时查看PXH价格图表，了解每日变化。

Invesco RAFI Emerging Markets ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco RAFI Emerging Markets ETF的最高价格是26.01。在18.62 - 26.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF的绩效。

Invesco RAFI Emerging Markets ETF股票的最低价格是多少？

Invesco RAFI Emerging Markets ETF（PXH）的最低价格为18.62。将其与当前的25.58和18.62 - 26.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PXH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PXH股票是什么时候拆分的？

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.58和18.81%中可见。

日范围
25.54 25.65
年范围
18.62 26.01
前一天收盘价
25.58
开盘价
25.61
卖价
25.58
买价
25.88
最低价
25.54
最高价
25.65
交易量
158
日变化
0.00%
月变化
0.20%
6个月变化
19.76%
年变化
18.81%
04 十月, 星期六