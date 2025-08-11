- Aperçu
PXH: Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
Le taux de change de PXH a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.54 et à un maximum de 25.65.
Suivez la dynamique Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PXH Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PXH aujourd'hui ?
L'action Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF est cotée à 25.58 aujourd'hui. Elle se négocie dans 25.54 - 25.65, a clôturé hier à 25.58 et son volume d'échange a atteint 158. Le graphique en temps réel du cours de PXH présente ces mises à jour.
L'action Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF est actuellement valorisé à 25.58. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 18.81% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PXH.
Comment acheter des actions PXH ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF au cours actuel de 25.58. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.58 ou de 25.88, le 158 et le -0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PXH sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PXH ?
Investir dans Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 18.62 - 26.01 et le prix actuel 25.58. Beaucoup comparent 0.20% et 19.76% avant de passer des ordres à 25.58 ou 25.88. Consultez le graphique du cours de PXH en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco RAFI Emerging Markets ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco RAFI Emerging Markets ETF l'année dernière était 26.01. Au cours de 18.62 - 26.01, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.58 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco RAFI Emerging Markets ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco RAFI Emerging Markets ETF (PXH) sur l'année a été 18.62. Sa comparaison avec 25.58 et 18.62 - 26.01 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PXH sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PXH a-t-elle été divisée ?
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.58 et 18.81% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.58
- Ouverture
- 25.61
- Bid
- 25.58
- Ask
- 25.88
- Plus Bas
- 25.54
- Plus Haut
- 25.65
- Volume
- 158
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.20%
- Changement à 6 Mois
- 19.76%
- Changement Annuel
- 18.81%