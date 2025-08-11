- 概要
PXH: Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXHの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり25.54の安値と25.65の高値で取引されました。
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PXH News
よくあるご質問
PXH株の現在の価格は？
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETFの株価は本日25.58です。25.54 - 25.65内で取引され、前日の終値は25.58、取引量は158に達しました。PXHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETFの株は配当を出しますか？
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETFの現在の価格は25.58です。配当方針は会社によりますが、投資家は18.81%やUSDにも注目します。PXHの動きはライブチャートで確認できます。
PXH株を買う方法は？
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETFの株は現在25.58で購入可能です。注文は通常25.58または25.88付近で行われ、158や-0.12%が市場の動きを示します。PXHの最新情報はライブチャートで確認できます。
PXH株に投資する方法は？
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETFへの投資では、年間の値幅18.62 - 26.01と現在の25.58を考慮します。注文は多くの場合25.58や25.88で行われる前に、0.20%や19.76%と比較されます。PXHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco RAFI Emerging Markets ETFの株の最高値は？
Invesco RAFI Emerging Markets ETFの過去1年の最高値は26.01でした。18.62 - 26.01内で株価は大きく変動し、25.58と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco RAFI Emerging Markets ETFの株の最低値は？
Invesco RAFI Emerging Markets ETF(PXH)の年間最安値は18.62でした。現在の25.58や18.62 - 26.01と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PXHの動きはライブチャートで確認できます。
PXHの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.58、18.81%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.58
- 始値
- 25.61
- 買値
- 25.58
- 買値
- 25.88
- 安値
- 25.54
- 高値
- 25.65
- 出来高
- 158
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.20%
- 6ヶ月の変化
- 19.76%
- 1年の変化
- 18.81%