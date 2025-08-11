- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PXH: Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
Курс PXH за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.54, а максимальная — 25.65.
Следите за динамикой Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PXH
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PXH сегодня?
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) сегодня оценивается на уровне 25.58. Инструмент торгуется в пределах 25.54 - 25.65, вчерашнее закрытие составило 25.58, а торговый объем достиг 158. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PXH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF?
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF в настоящее время оценивается в 25.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.81% и USD. Отслеживайте движения PXH на графике в реальном времени.
Как купить акции PXH?
Вы можете купить акции Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) по текущей цене 25.58. Ордера обычно размещаются около 25.58 или 25.88, тогда как 158 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PXH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PXH?
Инвестирование в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF предполагает учет годового диапазона 18.62 - 26.01 и текущей цены 25.58. Многие сравнивают 0.20% и 19.76% перед размещением ордеров на 25.58 или 25.88. Изучайте ежедневные изменения цены PXH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco RAFI Emerging Markets ETF?
Самая высокая цена Invesco RAFI Emerging Markets ETF (PXH) за последний год составила 26.01. Акции заметно колебались в пределах 18.62 - 26.01, сравнение с 25.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco RAFI Emerging Markets ETF?
Самая низкая цена Invesco RAFI Emerging Markets ETF (PXH) за год составила 18.62. Сравнение с текущими 25.58 и 18.62 - 26.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PXH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PXH?
В прошлом Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.58 и 18.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.58
- Open
- 25.61
- Bid
- 25.58
- Ask
- 25.88
- Low
- 25.54
- High
- 25.65
- Объем
- 158
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- 19.76%
- Годовое изменение
- 18.81%