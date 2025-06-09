Moedas / PSEC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PSEC: Prospect Capital Corporation - Closed End Fund
2.74 USD 0.02 (0.72%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PSEC para hoje mudou para -0.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.74 e o mais alto foi 2.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Prospect Capital Corporation - Closed End Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSEC Notícias
- Ações da Prospect Capital atingem mínima de 52 semanas a US$ 2,73
- Prospect Capital stock hits 52-week low at 2.73 USD
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- Prospect Capital: Good Value If You Like Risk (NASDAQ:PSEC)
- BDC Weekly Review: PSEC Is Trying To Turn The Ship Around
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Prospect Capital Posts 32% Income Drop
- Earnings call transcript: Prospect Capital Q4 2025 sees EPS beat, revenue miss
- Prospect Capital: The NAV Continues To Decline Through Q4 (NASDAQ:PSEC)
- Prospect Capital earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- BDC Weekly Review: Tight Spreads Keep A Lid On Net Income
- Top 3 Financial Stocks That Are Set To Fly This Quarter - Prospect Capital (NASDAQ:PSEC), Baldwin Insurance (NASDAQ:BWIN)
- Securing $1,000 Monthly Cash Flow: Investments I'd Choose Now
- Prospect Capital Corporation stock hits 52-week low at 3.04 USD
- BDC Investors: Prepare For An Imminent Market Rotation
- Prospect Capital: 15% Yield Headed For Another Cut (NASDAQ:PSEC)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 28, 2025 - TipRanks.com
- Prospect Capital completes $115 million acquisition of QC Holdings
- Prospect Capital Stock: Lower Dividend Risk (Rating Upgrade) (NASDAQ:PSEC)
- BDC Weekly Review: Blue Owl Technology Finance Starts Trading
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- Priority Income Fund Announces Redemption of its 6.125% Series I Term Preferred Stock Due 2028
- Priority Income Fund Announces 17.4% Annualized Total Cash Distribution Rate (on Class R Offering Price) with Bonus and Base Common Shareholder Distributions for June 2025 through August 2
- Prospect Capital Announces Special Meeting Update
Faixa diária
2.74 2.80
Faixa anual
2.73 5.41
- Fechamento anterior
- 2.76
- Open
- 2.77
- Bid
- 2.74
- Ask
- 3.04
- Low
- 2.74
- High
- 2.80
- Volume
- 1.087 K
- Mudança diária
- -0.72%
- Mudança mensal
- -6.80%
- Mudança de 6 meses
- -33.17%
- Mudança anual
- -48.69%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh