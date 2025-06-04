Валюты / PSEC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PSEC: Prospect Capital Corporation - Closed End Fund
2.80 USD 0.05 (1.82%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PSEC за сегодня изменился на 1.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.74, а максимальная — 2.80.
Следите за динамикой Prospect Capital Corporation - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PSEC
- Prospect Capital: Good Value If You Like Risk (NASDAQ:PSEC)
- BDC Weekly Review: PSEC Is Trying To Turn The Ship Around
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Prospect Capital Posts 32% Income Drop
- Earnings call transcript: Prospect Capital Q4 2025 sees EPS beat, revenue miss
- Prospect Capital: The NAV Continues To Decline Through Q4 (NASDAQ:PSEC)
- Prospect Capital earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- BDC Weekly Review: Tight Spreads Keep A Lid On Net Income
- Top 3 Financial Stocks That Are Set To Fly This Quarter - Prospect Capital (NASDAQ:PSEC), Baldwin Insurance (NASDAQ:BWIN)
- Securing $1,000 Monthly Cash Flow: Investments I'd Choose Now
- Prospect Capital Corporation stock hits 52-week low at 3.04 USD
- BDC Investors: Prepare For An Imminent Market Rotation
- Prospect Capital: 15% Yield Headed For Another Cut (NASDAQ:PSEC)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 28, 2025 - TipRanks.com
- Prospect Capital completes $115 million acquisition of QC Holdings
- Prospect Capital Stock: Lower Dividend Risk (Rating Upgrade) (NASDAQ:PSEC)
- BDC Weekly Review: Blue Owl Technology Finance Starts Trading
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- Priority Income Fund Announces Redemption of its 6.125% Series I Term Preferred Stock Due 2028
- Priority Income Fund Announces 17.4% Annualized Total Cash Distribution Rate (on Class R Offering Price) with Bonus and Base Common Shareholder Distributions for June 2025 through August 2
- Prospect Capital Announces Special Meeting Update
- The More It Tanks, The More It Stanks
- Despite The Attractive Discount, I Wouldn't Consider Prospect Capital (Downgrade) (PSEC)
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
Дневной диапазон
2.74 2.80
Годовой диапазон
2.74 5.41
- Предыдущее закрытие
- 2.75
- Open
- 2.74
- Bid
- 2.80
- Ask
- 3.10
- Low
- 2.74
- High
- 2.80
- Объем
- 2.247 K
- Дневное изменение
- 1.82%
- Месячное изменение
- -4.76%
- 6-месячное изменение
- -31.71%
- Годовое изменение
- -47.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.