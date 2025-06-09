Währungen / PSEC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PSEC: Prospect Capital Corporation - Closed End Fund
2.67 USD 0.09 (3.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PSEC hat sich für heute um -3.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.66 bis zu einem Hoch von 2.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Prospect Capital Corporation - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSEC News
- Aktie von Prospect Kapital fällt auf 52-Wochen-Tief von 2,73 USD
- Prospect Capital stock hits 52-week low at 2.73 USD
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- Prospect Capital: Good Value If You Like Risk (NASDAQ:PSEC)
- BDC Weekly Review: PSEC Is Trying To Turn The Ship Around
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Prospect Capital Posts 32% Income Drop
- Earnings call transcript: Prospect Capital Q4 2025 sees EPS beat, revenue miss
- Prospect Capital: The NAV Continues To Decline Through Q4 (NASDAQ:PSEC)
- Prospect Capital earnings beat by $0.04, revenue fell short of estimates
- BDC Weekly Review: Tight Spreads Keep A Lid On Net Income
- Top 3 Financial Stocks That Are Set To Fly This Quarter - Prospect Capital (NASDAQ:PSEC), Baldwin Insurance (NASDAQ:BWIN)
- Securing $1,000 Monthly Cash Flow: Investments I'd Choose Now
- Prospect Capital Corporation stock hits 52-week low at 3.04 USD
- BDC Investors: Prepare For An Imminent Market Rotation
- Prospect Capital: 15% Yield Headed For Another Cut (NASDAQ:PSEC)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 28, 2025 - TipRanks.com
- Prospect Capital completes $115 million acquisition of QC Holdings
- Prospect Capital Stock: Lower Dividend Risk (Rating Upgrade) (NASDAQ:PSEC)
- BDC Weekly Review: Blue Owl Technology Finance Starts Trading
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- Priority Income Fund Announces Redemption of its 6.125% Series I Term Preferred Stock Due 2028
- Priority Income Fund Announces 17.4% Annualized Total Cash Distribution Rate (on Class R Offering Price) with Bonus and Base Common Shareholder Distributions for June 2025 through August 2
- Prospect Capital Announces Special Meeting Update
Tagesspanne
2.66 2.80
Jahresspanne
2.64 5.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.76
- Eröffnung
- 2.77
- Bid
- 2.67
- Ask
- 2.97
- Tief
- 2.66
- Hoch
- 2.80
- Volumen
- 5.356 K
- Tagesänderung
- -3.26%
- Monatsänderung
- -9.18%
- 6-Monatsänderung
- -34.88%
- Jahresänderung
- -50.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K