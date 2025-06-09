通貨 / PSEC
PSEC: Prospect Capital Corporation - Closed End Fund
2.67 USD 0.09 (3.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PSECの今日の為替レートは、-3.26%変化しました。日中、通貨は1あたり2.66の安値と2.80の高値で取引されました。
Prospect Capital Corporation - Closed End Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PSEC News
1日のレンジ
2.66 2.80
1年のレンジ
2.66 5.41
- 以前の終値
- 2.76
- 始値
- 2.77
- 買値
- 2.67
- 買値
- 2.97
- 安値
- 2.66
- 高値
- 2.80
- 出来高
- 5.356 K
- 1日の変化
- -3.26%
- 1ヶ月の変化
- -9.18%
- 6ヶ月の変化
- -34.88%
- 1年の変化
- -50.00%
