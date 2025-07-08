CotaçõesSeções
PSCC
PSCC: Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

33.06 USD 0.25 (0.76%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PSCC para hoje mudou para 0.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.99 e o mais alto foi 33.34.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PSCC hoje?

Hoje Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) está avaliado em 33.06. O instrumento é negociado dentro de 32.99 - 33.34, o fechamento de ontem foi 32.81, e o volume de negociação atingiu 118. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PSCC em tempo real.

As ações de Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF pagam dividendos?

Atualmente Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF está avaliado em 33.06. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -9.97% e USD. Monitore os movimentos de PSCC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PSCC?

Você pode comprar ações de Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) pelo preço atual 33.06. Ordens geralmente são executadas perto de 33.06 ou 33.36, enquanto 118 e 0.21% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PSCC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PSCC?

Investir em Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF envolve considerar a faixa anual 31.91 - 41.01 e o preço atual 33.06. Muitos comparam 0.18% e -4.78% antes de enviar ordens em 33.06 ou 33.36. Estude as mudanças diárias de preço de PSCC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?

O maior preço de Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) no último ano foi 41.01. As ações oscilaram bastante dentro de 31.91 - 41.01, e a comparação com 32.81 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?

O menor preço de Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) no ano foi 31.91. A comparação com o preço atual 33.06 e 31.91 - 41.01 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PSCC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PSCC?

No passado Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.81 e -9.97% após os eventos corporativos.

Faixa diária
32.99 33.34
Faixa anual
31.91 41.01
Fechamento anterior
32.81
Open
32.99
Bid
33.06
Ask
33.36
Low
32.99
High
33.34
Volume
118
Mudança diária
0.76%
Mudança mensal
0.18%
Mudança de 6 meses
-4.78%
Mudança anual
-9.97%
